قرارات مهمة من وزارة التربية والتعليم بشأن الثانوية العامة خلال أيام

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأسبوع الجاري، مجموعة من القرارات المهمة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2021، موضحة أنه سيتم الإجابة على كافة الأسئلة التي دائما ما يطرحها الطلاب حول آلية عقد الامتحانات الإلكترونية، مؤكدة أنه يجب على الطلاب الاستعداد الجيد للامتحانات ومتابعة ما يتم الإعلان عنه.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز القرارات المهمة التي تعلنها وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع الجاري:

1-سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021.

2-سيتم حسم مصير التشعيب في الثانوية العامة 2021.

3-تعلن وزارة التربية والتعليم مصير التحسين في الثانوية العامة.

4-تكشف وزارة التربية والتعليم عن الحلول التي سيتم الاعتماد عليها لتفادى مشكلات السيستيم.

5-سيتم الإعلان عن تفاصيل خطة الوزارة لتأمين الامتحانات وحماية أجهزة التابلت من التهكير.

6-تحديد موعد الامتحان التجريبي الثالث وآلية عقده في في المدارس.

7-حسم مصير تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة وفرت مراجعات وتدريبات لطلاب الثانوية العامة 2021، موضحا أن المراجعات تمكن الطلاب من التعرف على طبيعة الأسئلة الجديدة التي تعقد بها الامتحانات النهائية.

وزارة التربية والتعليم تشدد على أولياء الأمور بمساعدة الطلاب في الاستعداد الجيد لامتحانات الثانوية العامة

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية، كتعقيم اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب والمعلمين بضرورة ارتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها، مشددا على أولياء الأمور بضرورة مساعدة الطلاب في الاستعداد الجيد للامتحانات، لافتا إلى أنه سيتم عقد امتحان دور ثاني للطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية.

ولفت وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد على مستوى المديريات، موضحا أنها تعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا في مقررات شهر مارس وأبريل ومايو.