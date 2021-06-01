«التعليم»: لم نرصد تسريبا لامتحانات الإعدادية حتى الآن

تداولت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بتسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2021 على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأولى لعقد الامتحانات، وذلك في مدرسة الفرينسسكان قصر النيل.

وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، أنه لم يتم رصد أي أعمال تسريب للامتحانات حتى الآن، موضحة أنه هناك متابعة مستمرة لسير العملية الامتحانية.

من جانبه قال الدكتور محمد صلاح، مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، إنه لم يتم رصد تسريب في الامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات عقدت في لجان مؤمنة جيدا، ووسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية.

وأضاف «صلاح» لـ«الوطن»، أنه من الصعب تسريب الامتحانات خاصة الشهادة الإعدادية، موضحا أنه هناك استعدادات مكثفة لتأمينها، لافتا إلى أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة حتى الآن ولم يتم رصد أي معوقات واجهت الطلاب.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث الإعدادي أدوا اليوم امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية.