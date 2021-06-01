بعد غلق طريق الواحات.. تعرف على الطرق البديلة

طريق الواحات من الطرق الهامة والشرايين الرئيسية في الجيزة وتربطها بعدة محافظات، ويسلكه عدد كبير من السيارات، وتسعى المحافظات على تطويره ، مؤخرًا اتخذت قرارًا بغلق طريق الواحات لمسافة ما يقرب من ( 2.8 ) كم لمدة 30 يومآ غلقًا كليًا، وفي هذا الصدد «الوطن»، تقدم لقرائها الطرق البديلة وهي كالتالي:

طريق الواحات

- المركبات القادمة من مناطق الواحات وترغب بالسير إتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الفيوم سيتم الانحراف يسارآ عند الكيلو (122) اتجاه طريق جديد مستحدث مواز للطريق الحالي، واستمرار السير به إلى مسافة ما يقرب من 3 كيلومترات، ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالي بعد تجاوز الأعمال والغلق الكلي.

بدائل طريق الواحات

- المركبات القادمة من مناطق مدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير في اتجاه مدينة الواحات، سيتم الانحراف يمينآ عند الكيلو (199) اتجاه طريق جديد متحدث مواز للطريق، واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من 3 كيلومترات ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالي بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلي.

قرار غلق طريق الواحات

وأعلنت محافظة الجيزة، قرار غلق طريق الواحات في بيان صادر عنها، قالت فيه إنه تم بناء على طلب الهيئة العامة للطرق والكباري المشرف على أعمال تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات بطول 270 كم، تحديدآ المرحلة الثالثة من المشروع بطول 25 كم، ابتداء من الكيلو 100 حتى الكيلو 125 بطريق الواحات، نطاق مدينة 6 أكتوبر، اتجاه مناطق الواحات البحرية والتي تشمل (استحداث طريق جديد وعمل توسعة للطريق الحالي)، وكذا إنارة وإنشاء بلدورات أرصفة وجزيرة وسطى.

وأوضحت المحافظة أن الأمر يستلزم غلقا كليا لطريق الواحات الحالي لمسافة مايقرب من (2.8) كم لمدة 30 يومآ، ابتداء من صباح اليوم وحتى الساعة السابعة صباح يوم الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.

الاتجاهات الجديدة

وتابع البيان أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب الإنارة اللازمة بمحيط مدخل ومخرج التحويلة المرورية، ونشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكل المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل، ونشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة المقرة من قبل.