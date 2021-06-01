عاجل.. بريطانيا تسجل صفر وفيات لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا
بلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127782 شخصا
كتب:
محمد علي حسن
06:06 م | الثلاثاء 01 يونيو 2021
كورونا في بريطانيا
أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا، في نبأ عاجل، عن تسجيل «صفر» وفيات لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وكانت قد سجلت وزارة الصحة البريطانية أمس الاثنين، «3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 3398 حالة السبت الماضي و3240 الأحد، بينما تراجع مؤشر الوفيات اليومية إلى حالة واحدة مقارنة مع 7 وفيات في بيانات السبت، و6 وفيات يوم الأحد، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127782 شخصا.