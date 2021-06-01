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عاجل.. بريطانيا تسجل صفر وفيات لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا

بلغ عدد ​ضحايا​ الجائحة في البلاد 127782 شخصا

كتب:

محمد علي حسن
06:06 م | الثلاثاء 01 يونيو 2021
كورونا في بريطانيا

كورونا في بريطانيا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​بريطانيا​، في نبأ عاجل، عن تسجيل «صفر» ​وفيات​ لأول مرة منذ تفشي ​فيروس كورونا​ في البلاد.

 وكانت قد سجلت وزارة الصحة البريطانية أمس الاثنين، «3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 3398 حالة السبت الماضي و3240 الأحد، بينما تراجع مؤشر الوفيات اليومية إلى حالة واحدة مقارنة مع 7 وفيات في بيانات السبت، و6 وفيات يوم الأحد، ليبلغ عدد ​ضحايا​ الجائحة في البلاد 127782 شخصا.

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