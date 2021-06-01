محافظ الإسماعيلية: سحب الأراضي غير المستغلة للمنفعة العامة

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عن قراره بسحب الأراضي المخالفة للنشاط المخصص لها، مع تكليف إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بحصر كافة الأراضي التي لم تستغل، وإلغاء قرارات تخصيصها.

كما كلف محافظ الإسماعيلية بمراجعة قطع الأراضي، والتأكد من استغلالها بالشكل الصحيح، وعدم مخالفة النشاط بها، مشيراً إلى أنه في حالة ثبوت عدم الجدية من قبل الجهة التي تم التخصيص لها، يتم سحبها لإدراجها ضمن الأراضي التي سيتم استغلالها في المشروعات الاستثمارية والمنفعة العامة.

وترأس محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء مجدي عناني، السكرتير العام للمحافظة، ومساعد مدير أمن الاسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة، لمناقشة الخطة الاستثمارية والموضوعات الحيوية والمشروعات الهامة بالمحافظة.

وقرر محافظ الإسماعيلية إلغاء قرار تخصيص أرض لصالح الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإقامة مركز تدريب للأطباء ووحدة بيطرية حديثة بطريق بورسعيد، أمام إدارة عثمان، نظراً لعدم استغلال الأرض منذ تخصيصها للهيئة في عام 2002.

كما تقرر الغاء قرار تخصيص مساحة 35 ألف و550 متراً مربعاً كان قد تم تخصيصها للجمعية التعاونية لبناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس، وإدراجها ضمن المشروعات ذات النفع العام، التي سينفذها مجلس الوزراء لصالح أهالي الإسماعيلية بالكامل.