غدا.. مؤتمر هام لوزير التعليم للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد مؤتمر هام غداً الأربعاء الموافق 2 يونيو الجاري، موضحا أنه سيتم الإعلان فيه عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021، مؤكدا أن الوزارة ستجاوب على كافة الأسئلة التي دائما ما يطرحها الطلاب وأولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الامتحانات، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم الإعلان في المؤتمر عن كافة التفاصيل المتعلقة بالخطة المتكاملة التي ستنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في عقد امتحانات الثانوية العامة 2021، بجانب التفاصيل المتعلقة بجدول الامتحانات وآلية عقدها.

حسم مصير التحسين في الثانوية العامة غداً

وتابع المصدر، بأنه سيتم حسم مصير التحسين ومصير تأجيل الامتحانات لطلاب الصف الثالث الثانوي غدا في المؤتمر، موضحا أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها على الاستعداد الجيد للامتحانات، لافتا إلى أن الامتحانات ستعقد في لجان مطبقة كافة الإجراءات الاحترازية بشكل جيد.

وأكد «المصدر» أن الوزارة حرصت على التنسيق مع عدد من الجهات المعنية خلال الفترة الماضية للوقوف على اللمسات النهاية لعقد الامتحانات، مشددا على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة متابعة ما يتم الإعلان عنه وعدم الانسياق وراء جدل مواقع التواصل الاجتماعي.

«التعليم»: امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون الأفضل في تاريخ الثانوية العامة

وفي سياق متصل، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد بنمط الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أنه تم توفير العديد من المنصات التعليمية للطلاب للتدريب على شكل الورقة الامتحانية النهائية، مؤكدة أنه يجب على الطلاب الاهتمام بهذه المنصات ومتابعة ما يتم بثه عليها.

وأضافت الوزارة، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي ستعتبر هي الأفضل في تاريخ الثانوية العامة، مؤكدة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد الجيد لها.