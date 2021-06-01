مقتل وإصابة شخصين في مشاجرة بين أبناء عمومة لخلافات قديمة بأسيوط

لقى شخص مصرعه بينما أصيب ابن عمه في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة من عائلة أولاد سالم؛ لخلافات قديمة بينهما بقرية الهمامية التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط وجرى نقل الجثة والمصاب للمستشفى المركزى

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الهمامية بمركز البداري بين أولاد عمومة من عائلة أولاد سالم ووقوع قتيل ومصاب.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار.

وبالمعاينة والفحص تبين مقتل «خلف الراوى جاد المولى» 50 عامًا، وإصابة محمد علي الراوي 33 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى البداري.

وكشفت التحريات التى قام بها فريق من مباحث المركز أن سبب المشاجرة خلافات قديمة بينهما، وجرى تحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة

وشهدت محافظة أسيوط العديد من المشاجرات بين أبناء العمومة التي راح ضحيتها أكثر من قتيل ومصاب من بينها المشاجرة التي وقعت الأسبوع الماضي حيث لقى ثلاثة أشخاص بينهم شقيقان مصرعهما، بينما أصيب 5 آخرين في معركة نشبت بالأسلحة النارية والسلاح الأبيض، بين أبناء عمومة، لخلاف على أرض زراعية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط.