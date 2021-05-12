«خلاف على أرض».. مقتل وإصابة 8 في معركة بين أبناء عمومة بأسيوط

لقى ثلاثة أشخاص بينهم شقيقان مصرعهم، بينما أصيب 5 آخرين في معركة نشبت بالأسلحة النارية والسلاح الأبيض، بين أبناء عمومة، لخلاف على أرض زراعية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد وصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجرة مسلحة بين أبناء عمومة ووقوع قتلى ومصابين بقرية الشامية دائرة المركز.

على الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وجرى السيطرة على الموقف، ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين أبناء عمومة، بسبب خلاف على أرض زراعية، وأسفرت المشاجرة عن مقتل كل من «عصام جعفر عبدالقوى 30 سنة، شادي جعفر عبد القوي 28 سنة، وائل عبدالفتاح عبدالقوي 35 سنة»، تم نقلهم جميعا إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم، كما أصيب «كاميل جعفر عبد القوي 29 سنة، أمير جعفر عبدالقوي 30 سنة، كرم عبدالفتاح عبد القوي 55 سنة، ميلاد كرم عبدالفتاح 35 سنة، سيد كرم عبدالفتاح 33 سنة»، وتم تحويلهم إلى مستشفى جامعة أسيوط وحالتهم خطرة، جار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.