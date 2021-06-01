إحالة أوراق 3 متهمين للمفتي.. قتلوا عاملاً بعد «ليلة حمراء» بقنا

قررت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، إحالة أوراق 3 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، لقيامهم بقتل عامل، وإلقائه من الطابق الخامس، لوجود خلافات مالية بينهم، بعد قضاء «ليلة حمراء».

أصدرت المحكمة قرارها خلال جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد رفاعي، وعضوية المستشارين محمد زين، ومصطفى الجاحر، وحددت جلستها القادمة للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو 2020، عندما تلقى مدير أمن قنا إخطاراً بمقتل عامل يُدعى «علاء ر. م.»، مقيم بقرية «هو»، بدائرة مركز نجع حمادي، إثر قيام مجهولين بإلقائه من الطابق الخامس من إحدى عمارات الإسكان الاجتماعي بالقرية.

وكشفت التحريات أن مرتكب الحادث كل من «عمرو س. ع.»، 31 سنة، بائع خضار، و«محمد م. ح.»، 22 سنة، و«محروس ع. أ.»، 26 سنة، وتم إلقاء القبض عليهم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المجني عليه يقوم بتأجير شقة لأعمال «الدعارة»، من خلال استقطاب الساقطات، وكان المتهمون الثلاثة من زبائنه، ويوم الحادث اختلفوا على المقابل المادي، فقاموا بحمله للطابق الخامس، وألقوه حيث لقي مصرعه في الحال.

وقررت محكمة جنايات نجع حمادي إحالة المتهمين لفضيلة مفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامهم، وحددت الدور الأول من الشهر القادم للنطق بالحكم.