«المصرى للدراسات الاقتصادية» يطلق دليل الاستثمار الصناعى بمصر لعام 2021

أطلق المركز المصري للدراسات الاقتصادية، النسخة الجديدة من أول دليل للاستثمار الصناعي فى مصر، إصدار 2021، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك للعام الثالث على التوالي، حيث تم إطلاق أول دليل من نوعه عام 2018 من «دليلك للاستثمار الصناعي فى مصر».

ويأتي إطلاق هذا الدليل بمبادرة من المركز، بهدف المساهمة فى سد الفجوة المعلوماتية، وتوفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها أي مستثمر للاستثمار في مختلف محافظات الجمهورية، ويعتمد هذا الدليل على عدة مصادر لتوفير هذه المعلومات.

ويغطى الدليل كل أنحاء الجمهورية مقسمة إلى 4 مناطق هم: المحافظات الحضرية، محافظات الوجه البحري، محافظات الوجه القبلي، المحافظات الحدودية، حيث يعرض معلومات عامة متعلقة بإجراءات بدء الأعمال، أسعار المرافق والطاقة، القواعد الحاكمة للاستثمار، الحوافز الاستثمارية، النظام الجمركي، والاتفاقيات التجارية، فضلا عن معلومات تفصيلية للفرص الموجودة في كل إقليم.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعرض مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والهادفة إلى تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي، يتمتع بمزايا تنافسية، وذلك بالتركيز على القطاعات الواعدة، ما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

وتابع «راضي»، في بيان صحفي، أنه تم استعراض القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في برنامج الإصلاحات الهيكلية، خاصةً في مجال الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية في تلك القطاعات، تشمل تطوير المنظومة التشريعية، وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي.

يأتي ذلك في سياق عام من التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات اقتصادية تراعي الجانب الإنساني، وهو ما انعكس في العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية، التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار جهد الدولة غير المسبوق في التحرك على نطاق واسع ومتكامل وموحد، بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر لتحقيق تلك المستهدفات.