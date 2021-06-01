الأرصاد توضح درجات الحرارة في الأسبوع الأول من يونيو: طقس معتدل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على كل مناطق مصر خلال الفترة من الأربعاء 2 يونيو إلى الاثنين 7 من الشهر ذاته، الذي يتوقع أن يشهد اضطراب في درجات الحرارة، بالإضافة إلى عدد من الظواهر الجوية، مثل نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية.

حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من يونيو

وبحسب بيان الهيئة، كشف خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على شمال الصعيد، معتدل على جنوبي سيناء والصعيد.

الظواهر الطبيعية خلال الأسبوع الأول من يونيو

وعن الظواهر الطبيعية التي تشهدها مصر يومي الأربعاء والخميس، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، وتضطرب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح، تصل لـ 70 كيلو متر في الساعة، وترتفع الأمواج ما بين 3 إلى 4.5 متر.

أما أيام الجمعة والسبت والأحد، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوبي سيناء والصعيد.

أما يوم الاثنين فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبي سيناء والبلاد.

درجات الحرارة على كافةى المناطق خلال الأسبوع القادم

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد جاءت درجات الحرارة على مدار الأسبوع الأول كالآتي..

الأربعاء 2 يونيو

القاهرة والوجه البحري 33

السواحل الشمالية 26

جنوب سيناء 38

شمال الصعيد 35

جنوب الصعيد 43

الخميس 3 يونيو

القاهرة والوجه البحري 32

السواحل الشمالية 26

جنوب سيناء 37

شمال الصعيد 33

جنوب الصعيد 41

الجمعة 4 يونيو

القاهرة والوجه البحري 32

السواحل الشمالية 26

جنوب سيناء 36

شمال الصعيد 34

جنوب الصعيد 41

السبت 5 يونيو

القاهرة والوجه البحري 32

السواحل الشمالية 26

جنوب سيناء 35

شمال الصعيد 33

جنوب الصعيد 39

الأحد 6 يونيو

القاهرة والوجه البحري 31

السواحل الشمالية 26

جنوب سيناء 35

شمال الصعيد 32

جنوب الصعيد 38

الاثنين 7 يونيو

القاهرة والوجه البحري 32

السواحل الشمالية 26

جنوب سيناء 35

شمال الصعيد 32

جنوب الصعيد 38