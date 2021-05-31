الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة وتحسن أحوال الطقس

تشهد البلاد موجة من الطقس الحار، تصل ذروتها اليوم الإثنين، حيث أوضحت الهيئة أنه يسود طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.

وفي ظل الموجة الحارة يتساءل كثيرون عن موعد انتهاء الموجة الحارة، وهو ما نوضح تفاصيله في السطور الآتية.

موعد انتهاء الموجة الحارة

أشارت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى ارتفاع الحرارة لتكون أعلى من المعدل بنحو 6 درجات لتصل إلى 39 درجة على القاهرة في «الظل» و44 في جنوب البلاد، محذرة المواطنين من التعرض المباشر للأشعة الشمس وضرورة ارتداء قبعة الرأس.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد اليوم الإثنين تستمر حتى غدٍ الثلاثاء، كما توقعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، انخفاض الحرارة تدريجيا بداية من غد الثلاثاء، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية بدءا من يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة بجنوب الصعيد إلى 44 درجة مئوية، وتبدأ في الانخفاض تدريجيا يوم الثلاثاء لتصل إلى 37 درجة ثم تعاود انخفاضها يوم الأربعاء، موضحة أن نسب الرطوبة منخفضة نوعا ما خلال هذه الأيام، وستبدأ ترتفع قليلا في بداية شهر يونيو مع نشاط مثير للرياح والأتربة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أشارت إلى أن طقس اليوم الإثنين شديد الحرارة على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وعلى محافظات الوجه البحري، وعلى محافظة جنوب سيناء والمحافظات الواقعة في جنوب البلاد، كما سيكون طقس الثلاثاء هو الآخر شديد الحرارة على محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، وعلى المحافظات الواقعة في الوجه البحري والسواحل الشرقية للبلاد، وعلى المحافظات الواقعة في جنوب مصر وجنوب سيناء.