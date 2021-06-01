تعيين نشوى جاد رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة watch it

أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في اجتماعه اليوم، تعيين نشوى جاد رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للمنصة الرقمية watch it، ويأتي هذا في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة.

يذكر أن نشوى جاد، شغلت منصب مسؤول السياسة العامة لمصر والسودان، بمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ«فيس بوك» منذ سبتمبر 2018، بالإضافة إلى مهامها كمنسق سياسة الاتصال والنفاذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ«فيس بوك».

وقبل انضمامها إلى شركة «فيس بوك»، شغلت منصب مساعد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعلاقات الدولية، في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT).

وأمضت أكثر من 15 عامًا في مجال حوكمة الإنترنت والاقتصاد السياسي والأمن السيبراني وصناعة الإنترنت والشؤون الدولية والإقليمية، والتعامل مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ودبلوماسية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بالاضافة إلى مشاركتها بتمثيل مصر دوليا، بعدد من منظمات الأمم المتحدة في صياغة الاستراتيجيات وخطط العمل الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وساهمت في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الدولي والشركات متعددة الجنسيات.

يذكر أن نشوى جاد، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد اللغة الإنجليزية، فرعي الاجتماع الحسابي والعلوم، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.