حسام حداد عن نعي الرئيس لسمير غانم: مصر دورها فن وثقافة مش دبلوماسية بس

أكد الإعلامي حسام حداد، أهمية الفن المصري كقوة ناعمة مؤثرة على العالم العربي، مستشهدا في ذلك بالتفاعل الكبير للجمهور العربي مع وفاة الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا أول أمس الخميس.

وأضاف حداد خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية: «دورنا مش سياسة ودبلوماسية بس، لكن دورنا فن وثقافة وفرحة وبهجة، وهذا ما تلتفت له القيادة السياسية في مصر، فالرئيس السيسي نعى الفنان سمير غانم، وهو لم يقصد تعزية المصريين فقط، لكنه وجه العزاء للأمة العربية كلها، وهذه التغريدة عظيمة، ونتذكر أنه منذ 8 سنوات كان البعض يحاول محو الفن والثقافة المصرية، أما اليوم فهناك من يهتم لفرح وحزن الفنانين لأنهم قوة ناعمة لمصر».

وتابع: «مصر مش دبلوماسية ومش جيش ومش شعب فقط، لكن عندها قوة ناعمة وفنانين لهم تأثير، وساعدوا بلدهم كتير ولهم كلمة مسموعة على مستوى العالم».

من جهتها قالت الإعلامية هدير أبو زيد: «طول عمرها مصر وفنانيها لها قوة كبيرة في المنطقة تؤثر بشكل كبير علينا كمصريين قبل ما يكونوا أداة مشرفة للتأثير في مصر، لأنهم رسخوا مبادئنا وأفكارنا وإيماننا بكل القضايا المصرية والعربية والدولية».

وأضافت: «إحساسنا بكل حاجة بتحصل حوالينا في المنطقة كان للفنانين والمثقفين دور كبير وداعم لينا دايما إننا نتأثر بيها ونشارك في حلها»، لافتةً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم ويحتفي بفناني مصر طول الوقت، وكان دائم السؤال عليهم، على غرار ما حدث مع الفنانة شادية والفنانة فاتن حمامة والخال عبدالرحمن الأبنودي.