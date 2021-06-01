الصحة: كورونا مستمر 5 سنوات وندرس الحصول على مقابل مادي لتحليل PCR

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إن «الوزارة وفرت في المستشفيات معامل لتحليل PCR، وتوسعنا في الكثير من المناطق، والمحافظات، وهناك دراسة حاليا لتكون مسحة كورونا بمقابل مادي للقادرين»، مضيفة خلال لقائها مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: «كان هناك توجه عام من الدولة منذ بداية الأزمة لكي تكون التحاليل مجانية في معامل وزارة الصحة، لفحص الجميع، والتأكد من حصول جميع المواطنين على خدمة جيدة».

ولفتت إلى أن فيروس كورونا قد يستمر لخمس أو ست سنوات، ويدرسون مسألة الحصول على مقابل مادي لفحص الـPCR.

وأكدت أن الفئة الوحيدة التي تدفع مقابلا ماديا لهذا التحليل هم المسافرون للخارج، حيث إنهم يحتاجونه للعمل.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 780 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 192112 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 984 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس «كورونا».

وذكر مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 262650 من ضمنهم 192112 حالة تم شفاؤها، و 15096 حالة وفاة.