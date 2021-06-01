مستشار «الصحة»: الإفراط في الأدوية يؤدي لنتائج عكسية

أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الأفراط في تعاطي الأدوية دائمًا ما يعود بنتيجة عكسية على صحة أي مريض يلجأ إليها، كاشفة أن وباء كورونا وطريقة التعامل معه كان خير دليل على إثبات صحة ذلك، وموضحة أننا حاليا نسمع عن مشاكل صحية كثيرة تحدث لمصابي كورونا بسبب الإفراط في تعاطي أدوية السيولة والمضادات الحيوية، وكذلك الكورتيزون الذي يربط البعض بأن استخدامه المفرط يؤدي إلى ضعف مناعة الجسم ومن ثم تسهيل الإصابة بالفطر الأسود، مازحة: «التريند الجديد».

وأضافت «عاصم»، خلال لقائها، الثلاثاء، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبدالغني، أن فكرة الاستخدام غير الرشيد لأي أدوية بعيدا عن وباء كورونا والفطر الأسود حتى، دائما ما تؤدي إلى نتائج عكسية، مؤكدة أن هناك لجانا علمية متخصصة وهناك مجموعات دراسية تقوم بعملها ليلا ونهارا من أجل أن نصل إلى أفضل ممارسات إكلينيكية للأدوية، مطالبة الجميع بالالتزام برأي تلك اللجان وعدم الاستماع إلى أي شائعات أو أقاويل أخرى.

وأشارت مستشار وزيرة الصحة وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أنه ليس من المنطقي والمعقول أن نضيع مجهود وعمل كل تلك اللجان، ونتعاطي أدوية دون الرجوع إلى الطبيب المختص.

وفيما يخص مشاكل سيولة الدم في ظل وباء كورونا، صرحت أن مشاكل السيولة مع فئات معينة تكون أخطر بكثير خاصة المسنين والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، متابعة: «خاصة أن الضغط بنسميه دايما القاتل الصامت، ودايما لما بسأل حد وأقوله عندك ضغط، يقولي لأ، فقوله لأ فعلا ولا متعرفش، يعني أنت قيست الضغط فعلا»، منبهة أن مشاكل سيولة الدم تكون أخطر بكثير مع فئات معينة من مشاكل التجلطات.