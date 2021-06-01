غلق طريق «أبو سيدهم» بالمنيا لتجديد كوبري بسمالوط

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، عن غلق الطريق المؤدي إلى قرية «أبو سيدهم» من قرية «طرفا الكوم»، بمركز سمالوط، بصفة موقتة، بدءاً من اليوم الثلاثاء 1 يونيو الجاري، ولمدة 20 يوماً، لحين الانتهاء من أعمال صيانة أحد الكباري بالمنطقة.

وناشدت مديرية الطرق المواطنين استخدام الطرق البديلة، ومنها طريق (أبوسيدهم - طريق البوابير، حسين منازع – عماد أدريس – طرفا الكوم)، وذلك نظراً لوجود إحلال وتجديد للكوبري بطول كيلومتر، على فرع إسماعيل، المؤدي لطريق قرية أبو سيدهم، التابعة لمركز قروي إسطال بمركز سمالوط.

كما أعلنت مديرية الطرق بالمنيا أنه يجري حالياً الانتهاء من أعمال رصف طريق النجاح أشروبة بمركز بنى مزار، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما يجري الانتهاء من أعمال رصف طريق الطراد- الحسينية بمركز بنى مزار للعام 2020/ 2021 .

وتنفذ الأعمال وحدة الرصف بديوان عام المحافظة تحت إشراف مديرية الطرق ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي، بإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة.

تابع محافظ المنيا، اليوم أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، بمركز ديرمواس، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ757 تابع، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس ، بتكلفة تصل تقريباً الى 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.