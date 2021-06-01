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«الريف المصري» تنهي أزمات الكهرباء في غرب المنيا

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محمد أبوعمرة
04:55 م | الثلاثاء 01 يونيو 2021
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

نجحت شركة تنمية الريف المصري الجديد في حل مشكلة بعض المنتفعين بأراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة امتداد غرب المنيا، والمتعلقة بالكهرباء بناءًا على توجيهات اللواء مهندس عمروعبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد.

وقالت الشركة: «تم مناقشة وحل المشكلة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي قررت التوجيه بمنح مهلة شهر للمنتفعين من أجل تقنين أوضاعهم».

وأشارت«الريف المصري» إلى قيام المهندس خالد إسماعيل مدير إدارة الإنشاءات والمرافق بقطاع المشروعات بشركة الريف المصري الجديد بالاجتماع بالمنتفعين فى منطقة امتداد غرب المنيا للوقوف على وضع ومشكلة كل منهم إن وجدت.

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