عاجل.. «التعليم» تكشف لـ«الوطن» حقيقة عودة التحسين في «ثانوية 2021»
كتب:
أميرة فكري
10:43 م | الثلاثاء 01 يونيو 2021
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
نفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، عودة نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة خلال امتحانات العام الجاري.
وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عودة نظام التحسين مرة أخرى يتطلب تعديلا تشريعيا يقوم به مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأضافت: «التحسين كان تم إلغاؤه خلال فترة التسعينيات بتعديل تشريعي، بناء على مقترح تقدمت به حكومة الدكتور كمال الجنزوري وقتها، وبالتالي فإن ما تم إلغاؤه بقانون، لا يعود إلا بقانون».