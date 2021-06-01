عاجل.. «التعليم» تكشف لـ«الوطن» حقيقة عودة التحسين في «ثانوية 2021»

نفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، عودة نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة خلال امتحانات العام الجاري.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عودة نظام التحسين مرة أخرى يتطلب تعديلا تشريعيا يقوم به مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأضافت: «التحسين كان تم إلغاؤه خلال فترة التسعينيات بتعديل تشريعي، بناء على مقترح تقدمت به حكومة الدكتور كمال الجنزوري وقتها، وبالتالي فإن ما تم إلغاؤه بقانون، لا يعود إلا بقانون».