محافظ الفيوم يُنعي «إيفيلين بوري» رائدة صناعة الفخار بقرية تونس

نعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وفاة الخزافة السويسرية، إيفيلين بوري، رائدة صناعة الفخار بقرية تونس السياحية، التي وافتها المنية مساء اليوم الثلاثاء، في منزلها، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر ناهز 86 عاماً.

محافظ الفيوم: إيفيلين كانت تعشق الفيوم

وقال محافظ الفيوم إنّ الخزافة السويسرية إيفيلين بوري كانت تعشق الفيوم، واستقرت في قرية تونس، التابعة لمركز يوسف الصديق، منذ ستينيات القرن الماضي، وأسست جمعية ومدرسة لصناعة الخزف والفخار بالقرية، لتعليم شباب وفتيات القرية حرفة تصنيع الخزف والفخار، وساعدتهم في إقامة ورش خاصة بهم، كما فتحت لهم مجالات لتسويق منتجاتهم محلياً ودولياً.

محافظ الفيوم يعزي أسرة «إيفيلين بوري»

وأضاف «الأنصاري» أن «إيفيلين» عملت جاهدة على تحويل قرية تونس من مجرد قرية ريفية إلى قرية سياحية ذات طابع خاص وقِبلة للزوار من مصر ومختلف دول العالم، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة.

وفاة إيفيلين بهبوط حاد في الدورة الدموية

وكانت «إيفلين» قد توفيت منذ قليل عن عمر ناهز 86 عاماً، ووقع طبيب الوحدة الصحية بالقرية الكشف الطبي عليها، لمعرفة سبب الوفاة وتبين أنها أصيبت بهبوط جاد في الدورة الدموية.

تشييع جثمانها بمقابر الأقباط بالقرية الثانية

وقالت صباح مصطفى، إحدى طالبات الخزافة السويسرية، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّه سيجرى تشييع جنازة «إيفيلين» في الثانية عشر ظهر غداً الأربعاء، في مقابرة الأقباط بالقرية الثانية التابعة لمنشأة قارون، بمركز يوسف الصديق.

ابنة إيفيلين في طريقها للقرية لتوديع والدتها

وأكدت «صباح» أنّ «أنجلو»، ابن «إيفيلين»، أخبر شقيقته «مارية» بوفاة والدتها، وهي الآن في طريقها من القاهرة إلى قرية تونس، لافتةً إلى أنّ أهالي القرية جميعاً في حالة حزن شديدة على وفاة «أم أنجلو»، وجميعهم يشعرون بالصدمة، خصوصاً أنّها كانت في ورشتها أمس وأول أمس، بين طلابها تشرح لهم طرق صناعة الفخار.