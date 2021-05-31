محافظ الفيوم يناقش معوقات لجنة بت تقنين أراضي أملاك الدولة

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجنة البت الخاصة بتقنين أراضي واضعي اليد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار القانوني للمحافظة، ومفوض الدولة، ووكيل وزارة الري والموارد المائية، ومدير إدارة أملاك الدولة بالفيوم، ومدير عام المساحة، ومسؤولي الضرائب العقارية، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والشؤون القانونية، والشؤون المالية بالمحافظة، ومدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة، ومسؤولي أملاك الدولة بمجالس المدن والوحدات القروية.

تسريع معدلات الإنجاز بملف التقنين

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال اللجنة مناقشة الآليات والإجراءات التي تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجنة والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالاضافة إلى عرض مؤشر الأداء، والموقف النهائى وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

التعامل مع ملف التقنين بكل جدية وحزم

وشدد المحافظ، على اللجنة بالتعامل مع ملف التقنين بكل جدية وحزم في إطار قانوني حفاظاً حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة، موجهاً إدارة التفتيش المالي والإداري، بمراجعة كل العقود التي تم إبرامها، مع الاستعانة بمن يرونه مناسباً مع تحويل المقصرين إلى الجهات القانونية.

استرداد كل أراضي الدولة التي تم رفض التظلمات بها

ووجه المحافظ، مدير الأملاك، ورؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي سيتم إبرامها واستيفاؤها، وكذا مراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التي تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أي تلاعب، مشدداً على ضرورة استرداد كل أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التي تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة، وإدراجها ضمن موجة الإزالات القادمة، مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع على المواطنين، كإنشاء مدارس، ومراكز للشباب، ومحطات للصرف الصحي وغيرها من المشروعات الخدمية، واستعانة اللجنة الرباعية الخاصة بالبت في طلبات التقنين.

ولفت، محافظ الفيوم، إلى ضرورة استعانة اللجنة الرباعية الخاصة بالبت في طلبات التقنين بالمقيمين العقاريين، ومسؤولي الاستثمار والسياحة، حال تسعير الطلبات المقدمة للتقنين بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق نظراً لطبيعتها الخاصة ومميزاتها النسبية، مع وضع معايير محددة للتسعير في اطار القانون.