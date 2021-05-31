محافظ الفيوم يناقش معوقات لجنة بت تقنين أراضي أملاك الدولة
محافظ الفيوم يوجه التفتيش المالي والإداري بمراجعة العقود
كتب:
أسماء أبو السعود
11:52 ص | الإثنين 31 مايو 2021
محافظ الفيوم يناقش معوقات لجنة بت تقنين أراضي أملاك الدولة
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجنة البت الخاصة بتقنين أراضي واضعي اليد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار القانوني للمحافظة، ومفوض الدولة، ووكيل وزارة الري والموارد المائية، ومدير إدارة أملاك الدولة بالفيوم، ومدير عام المساحة، ومسؤولي الضرائب العقارية، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والشؤون القانونية، والشؤون المالية بالمحافظة، ومدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة، ومسؤولي أملاك الدولة بمجالس المدن والوحدات القروية.
تسريع معدلات الإنجاز بملف التقنين
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال اللجنة مناقشة الآليات والإجراءات التي تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجنة والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالاضافة إلى عرض مؤشر الأداء، والموقف النهائى وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
التعامل مع ملف التقنين بكل جدية وحزم
وشدد المحافظ، على اللجنة بالتعامل مع ملف التقنين بكل جدية وحزم في إطار قانوني حفاظاً حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة، موجهاً إدارة التفتيش المالي والإداري، بمراجعة كل العقود التي تم إبرامها، مع الاستعانة بمن يرونه مناسباً مع تحويل المقصرين إلى الجهات القانونية.
استرداد كل أراضي الدولة التي تم رفض التظلمات بها
ووجه المحافظ، مدير الأملاك، ورؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي سيتم إبرامها واستيفاؤها، وكذا مراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التي تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أي تلاعب، مشدداً على ضرورة استرداد كل أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التي تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة، وإدراجها ضمن موجة الإزالات القادمة، مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع على المواطنين، كإنشاء مدارس، ومراكز للشباب، ومحطات للصرف الصحي وغيرها من المشروعات الخدمية، واستعانة اللجنة الرباعية الخاصة بالبت في طلبات التقنين.
ولفت، محافظ الفيوم، إلى ضرورة استعانة اللجنة الرباعية الخاصة بالبت في طلبات التقنين بالمقيمين العقاريين، ومسؤولي الاستثمار والسياحة، حال تسعير الطلبات المقدمة للتقنين بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق نظراً لطبيعتها الخاصة ومميزاتها النسبية، مع وضع معايير محددة للتسعير في اطار القانون.
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