منتج فني: وفاة شقيق سمير غانم كان سبب حل فرقة الثلاثي وليس وفاة الضيف

قال الكاتب والمنتج أحمد الأبياري، إن ثلاثي أضواء المسرح كان نموذجا جديدا، مشيرا إلى أن الفنان الراحل سمير غانم هو من قام بتلحين معظم الأغاني التي كان يؤديها الثلاثي الذي قدم عروضا استمتع بها الجمهور، مما دفع منتجي السينما إلى طلبهم للعمل في السينما مثلما حدث مع المطربين محمد طه وأحمد عدوية.

وأَضاف «الأبياري» خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه تم إدخال ثلاثي المسرح ضمن أحداث الأفلام بشكل أساسي، وليس مجرد فقرة بسبب نجاحهم المستمر وحب الجمهور لهم.

وأشار «الأبياري» إلى أن المخرج نيازي مصطفى، حرص على تقديم الثلاثي في أفلام مع حسن يوسف وسعاد حسني، لافتا إلى أنهم بدوأ في تقديم عروضهم على بعض المسارح الصغيرة ثم انتشروا وبعدها توفى الضيف أحمد في عمر 34 سنة، مما جعل الثنائي سمير غانم وجورج سيدهم يقدمان أعمالهما معا لمدة 8 سنوات متابعا: «الفرقة انفصلت بوفاة سيد أخو سمير غانم وليس وفاة الضيف أحمد، وكان سيد شريكا في الأرباح والخسائر، وده بناء على كلام سمير غانم اللي حس أنه مش هيقدر يكمل واعتذر لجورج، وخرج برة الفرقة، وانطلق في عمل مسرحية خاصة، ونفس الحكاية عملها جورج سيدهم»، مضيفا «سمير وجورج أطيب من بعض، ومسرحية المتزوجون دي كان سيد عايش».

وأكد «الأبياري» أن الراحل سمير غانم كان يستمر في عرض الرواية لمدة 3 أو 4 سنوات، مبينا أنه أنتج له مسرحيات «دوري مي» و«أنا ومراتي ومونيكا» و«سيبوني أغني» و«الزهر لما يلعب»، وظهر فيها بشكل جديد، كما قدم له مسرحية «أستاذ مزيكا»، ومسرحيات خارج مصر من بينها مسرحية «المحظوظ».