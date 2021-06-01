طارق الشناوي عن سمير غانم: ملك الارتجال.. «وكان عارف بيقول إيه»

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن الفنان الراحل سمير غانم، كان نجم الكوميديا الارتجالية، أو بالمعنى الأدق ملك هذه النوعية من الكوميديا، موضحا أن ما يميز الفنان الراحل أنه كان يرتجل دون أن يبتعد بشكل كبير عن منطق الشخصية التي يقدمها، قائلا: «كان بيبقى عارف بيقول إيه».

وأضاف «الشناوي»، خلال لقائه، الثلاثاء، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه لم يتواجد بالسينما المصرية المخرج القادر على توظيف قدرات هذا النجم على المستوى السينمائي، كما حدث على المسرح.

وتابع الناقد الفني: «سمير غانم كان ضد أي قيد، والسينما بطبعها قيد، وهو أصلا كإنسان قبل أنه فنان ضد القيود ولا يحبها»، معللا بأن هذا الأمر كان السبب كذلك في تأخر الفنان الراحل بالزواج.

وواصل: «سمير غانم مكنشي عايز يتجوز، كل حاجة عنده كانت حرية»، موضحا أن المسرح يعتبر أكثر لون فني يتمتع بالحرية، ولهذا يرى أن إنتاج الفنان الراحل على المستوى المسرحي أهم بكثير من إنتاجه سينمائيا، مصرحا: «وده كان رأي سمير غانم نفسه على فكرة».

وأردف «الشناوي»، أن سمير غانم كانت لديه قناعة مطلقة، بأنه فنان «مسرحجي»، وبأن ما سيعيش بتاريخه هو المسرحيات التي قدمها، وليس مئات الأفلام التي شارك في بطولتها.

وكشف أنه ألف كتابا عن الراحل بعنوان «سمير غانم.. أكسير السعادة»، عام 2017، بالتزامن مع تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي، موضحا أن دورة تكريمه تلك كانت مميزة للغاية على مستوى مهرجان القاهرة، مصرحا أنه قبل هذا التكريم كان لا يتم دعوة الفنان الراحل بالأساس إلى المهرجان وفعالياته المختلفة.