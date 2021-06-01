حالات سحب رخصة السيارة في قانون المرور الجديد.. منها الفعل الفاضح

حدد قانون المرور الجديد الذي تم تطبيقه مؤخرا، المخالفات التي يتم فيها سحب تراخيص السيارة، والمدة التي تظل فيها الرخصة مسحوبة، مع الغرامة والتي تختلف باختلاف المخالفة التي ارتكبها قائد السيارة، فتبدأ عقوبة سحب التراخيص من شهر وتصل إلى 3 سنوات.

وشدد مجلس النواب من خلال قانون المرور الجديد، الذي تم تطبيقه في مارس الماضي، العقوبة على قائد السيارة حال ارتكابه مخالفة ووصلت إلى سحب تراخيص السيارة لفترة محددة طبقا لتعديلات المادة 75 الجديدة للقانون والتي نستعرضها في السطور التالية:

في المادة 75 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على 1500جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في المخالفات التالية:

1- قيادة السيارة في حالة عدم وضع الملصق الإلكتروني وكذلك حال العبث به لهدف إلغاء صلاحيته.

2- -قيادة المركبة بسرعة عن الحد الأقصى المقرر للطرق.

3- عدم وضع سيارات النقل للوحات المعدنية المخصصة لها أو استخدام لوحات لسيارة أخرى.

4- الحبس يكون أيضا للسائق حالة قيادة المركبة بدون من الفرامل.

5- عقوبة الحبس تطبق أيضا في حالة إثبات بيانات غير صحيحة للمركبة في الطلبات التي حددها القانون.

6- الحبس في حالة تعمد سائق المركبة تعطيل حركة المرور في الشوارع أو الطرق.

7- يحبس السائق في حالة تغيير بيانات المركبة أو لون اللوحات المعدنية المحدد لها.

8- قيام قائد السيارة بفك الكلابش سيارته دون الرجوع إلى المسؤول المختص.

9- الحبس في عدم استيفاء إجراءات بترخيص المركبة في إنشاء مدرسة خاصة بتعليم قيادة السيارات.

10- الحبس في التعدي قائد السيارة على أحد أفراد الأمن أثناء تأدية عمله.

11- الحبس حال ارتكاب قائد السيارة ارتكاب فعل فاضح داخلها.

12- قيادة السيارة ليلا دون استعمال الأنوار الخلفية، والأمامية.

كما حدد قانون المرور الجديد المخالفات التي يتم فيها سحب رخصة السيارة في قانون المرور الجديد:

1- استعمال السائق الأنوار العالية على وجه مخالف عن المقرر في استعمالها.

2- مخالفة خط سير السيارة الأجرة لخط السير المحدد لها بقرار من المحافظ.

3- وجود خلل في العداد لسيارات الأجرة.

4-- في حالة مخالفة سير السيارة الأجرة بتواجدها خارج المحافظة المرخصة بها دون الحصول على تصريح من المرور المختص.

5- عدم توافر شروط الأمن في المركبة.

6- السماح بوجود ركاب على أجزاء السيارة من الخارج.

7- وقوف السيارة ليلاً في الطرق غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الخاصة بها.

8- استعمال السيارة في مواكب خاصة والتجمعات دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

9- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في السيارة.