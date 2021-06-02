فطر أسود ولقاح مصري وامتحانات.. 20 تصريحا لوزير التعليم العالي اليوم

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات اليوم، تحدث فيها عن الفطر الأسود ومدى انتشاره في المجتمع، كما كشف تفاصيل جديدة عن الوضع الوبائي في مصر بخصوص فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتناول خلال مداخلته أيضًا الاستعداد الخاص بالجامعات من أجل الامتحانات، وترصد «الوطن» أبرز تصريحات الوزير خلال المداخلة.

- جارٍ العمل على 3 لقاحات مصرية ضد فيروس كورونا «كوفيد 19»، والنتائج مبشرة جدًا.

- السيسي تواصل مع العلماء منذ بداية كورونا ليكون لنا دورًا في مواجهتها.

- مستوى تأثير اللقاحات يصل لـ 95%.

- يجب تلقي اللقاح لأنه يؤمِّن المواطن من التعرض لأي أعراض خطيرة وحرجة.

- ضرورة تلقي المواطنين للقاحات كورونا، مشددًا على أنه لم يتم رصد حالات وفاة لمن أخذ اللقاح.

- نشهد الآن تسطيحا في منحنى إصابات كورونا وهذا شيء مبشر مع أخذ اللقاحات.

- مع بداية شهر 7 سيتم انحسار الأعداد في إصابات كورونا والموجة الثالثة.

- أكد استعداد الجامعات لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات بالجامعات.

- لن يتم منع الطالب الجامعي الذي لم يسدد الرسوم الدراسية من دخول الامتحانات.

- لكن تعلق نتيجة الطالب بعد الامتحان لحين سداد المصروفات؛ لأنها أموال عامة، وحق الدولة المصرية.

- من لا يستطيع دفع المصروفات فليتقدم بطلب رسمي لكليته، ولن نحاسب أحدا على تعثر مالي، لأننا لدينا صندوق تكافل.

- مصر تشهد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

- لم تشهد مصر منذ 10 أيام زيادة في معدل الإصابة بين المواطنين بفيروس كوفيد- 19، بل انخفض العدد، وذلك يدل على التزام المواطنين بجميع الإجراءات الاحترازية.

- لقاحات فيروس كورونا، أبدت نتائج وفعاليات مبشرة لكل من أخذها، مما وفر مساحة كبير للأسرة وأجهزة التنفس الصناعي غير المشغولة في المستشفيات.

- الدراسات الحسابية والبيانات الحالية الخاصة بانتشار فيروس كورونا بمصر؛ تفيد بانحسار الموجة الثالثة بداية مع شهر 7 المقبل.

- مرض الفطر الأسود ليس بغريب على مصر والعالم، مؤكدًا أنه غير معدٍ.

- دربنا الأطباء على تشخيص حالات الفطر الأسود منذ البداية، ووفرنا علاج الفطر الأسود في جميع المستشفيات الجامعية.

- استقبلوا بعض الحالات المصابة بالفطر الأسود، وتم التعامل معها.

- الفيروسات متواجدة حولنا في كل مكان، ولا تصيب إلا ذو المناعة الضعيفة.

- المناعة الطبيعية تستطع مقاومة هذه الفيروسات، منوهًا بأن الاستخدام الخاطئ للكورتيزون والمضادات الحيوية يؤدي للإصابة بالفطر الأسود، مناشدًا المواطنين عدم تلقي العلاج إلا تحت إشراف الأطباء.