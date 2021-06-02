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عاجل.. حريق على متن سفينة حربية إيرانية وإجلاء جميع أفراد الطاقم

كتب:

وكالات
01:29 ص | الأربعاء 02 يونيو 2021
إيران

إيران

أعلنت بحرية الجيش الإيراني، أن حريقا اشتعل على متن سفينة تابعة لها بالقرب من ميناء جاسك، مؤكدة أنه تم إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة دون وقوع إصابات.

ونقلت وكالة فارس عن البحرية الإيرانية قولها، اليوم، اشتعلت النيران في سفينة تدريب تابعة للبحرية بالقرب من ميناء جاسك، والتي كانت في مهمة في المياه الدولية قبل أيام قليلة.

وأضافت البحرية الإيرانية: «بحضور فرق الإطفاء تم السيطرة على الحريق في السفينة، وأثناء مكافحة الحريق تم إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة وتم نقلهم إلى الشاطئ بسلام».

وتابعت: التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحريق الذي اشتعل بالسفينة.

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