التفاصيل الكاملة لإصابة 15 شخصا في حريق منزل بكفر الشيخ

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة كفر الشيخ من السيطرة على حريق نشب في منزل مكون من 3 طوابق في مدينة مسير، وجرى الدفع بعدد من السيارات للسيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإبلاغ الشرطة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، إخطاراً يفيد بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بمدينة مسير، وعلى الفور كلف مدير إدارة الحماية المدنية بانتقال سيارات الإطفاء ومحاولة السيطرة على الحريق، فجرى الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق، قبل امتداده للمنازل المجاورة، وتبين أنه أثناء قيام الأهالي بالمساهمة في إطفاء الحريق، قبل وصول سيارات الحماية المدنية، أصيب 14 شخصاً بإصابات تنوعت ما بين حروق طفيفة واختناق.

كما جرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف لتأمين الحريق ونقل المصابين، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتنوعت الإصابات ما بين حالات اختناق وإغماء وحروق بسيطة، وجرى حجز المصابين داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام لإجراء الإسعافات الأولية، فيما جرى خروج 9 حالات من المصابين بإصابات طفيفة، بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم، ويجري تقديم العلاج اللازم لباقي الحالات.

وفي وقت سابق، اندلع حريق هائل في أحد مراكز تجميع بالات قش الأرز بقرية «شباس الشهداء»، التابعة لمركز دسوق، في محافظة كفر الشيخ، مما أسفر عن احتراق نحو 120 بالة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، إخطاراً بنشوب حريق على مساحة كبيرة في مكان لتخزين قش الأرز، بدائرة مركز دسوق، ومن الممكن أن يمتد للأراضي الزراعية المجاورة والمناطق السكنية، فكلف اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، بالانتقال ومتابعة عمليات الإطفاء.

وانتقل اللواء عمرو بريك، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة دسوق وفوة ومطوبس، والعميد أيمن البكري، مأمور مركز شرطة دسوق، والرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، إلى مكان الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء، بينما دفع مرفق إسعاف كفر الشيخ بعدد من السيارات لتأمين الحريق، وامتدت محاولات السيطرة على الحريق لأكثر من ساعتين.