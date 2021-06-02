س و ج.. كل ما تريد معرفته عن وكالة الفضاء المصرية

كشفت زيارة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، إلى وكالة الفضاء المصرية، عن خلية النحل التي تعمل داخل هذا المكان، بهدف تصنيع أول قمر صناعي بالكامل، في إطار توجيهات القيادة السياسية، إذ إنّ وكالة الفضاء المصرية أول وكالة تعمل بموجب القانون رقم 3 لسنة 2018، الذي نص على إنشاء وكالة الفضاء المصرية كهيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وترصد السطور التالية أبرز المعلومات عن وكالة الفضاء المصرية ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة، كما يلي:

ما الهدف الذي أُنشئت لأجله وكالة الفضاء المصرية بموجب القانون رقم لسنة 2018؟

استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومي.

ما هي المساحة التي شيدت عليها وكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لانطلاقها؟

تقدر المساحة التى شيدت عليها الوكالة بنحو 123 فدانا، وتضم داخلها 23 مبنى آخر بينها وكالة الفضاء الأفريقية، والمكتبة الرئيسية وقاعة المؤتمرات، ومركز الحراسات المشددة.

ما هي اختصاصات وكالة الفضاء المصرية وفقا للقانون المنظم لها؟

-إعداد استراتيجية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

- وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه.

- الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.

- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها.

- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

-تنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها.

كيف تعمل وكالة الفضاء المصرية على دعم صناعة الفضاء؟

خوّل القانون المنظم لعمل وكالة الفضاء المصرية تمويل الاستثمارات التي تعمل في مجال تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع، والمشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات لتحفيز الطلاب على خلق ابتكارات بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وكان وفد من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، أجرى زيارة إلى مدينة الفضاء المصرية، وتعرف على خطة تصنيع أول قمر صناعي مصري بنسبة 100%.

وقال النائب أحمد بدوي في تصريحات صحفية على هامش الزيارة، إنّه سيتم تصنيع وإنتاج القمر الصناعي المصرى وتسليمه إلى إحدى الدول التي يمكن إطلاق القمر الصناعي منها، وفقا لاتفاقيات موقعة مع هذه الدولة.