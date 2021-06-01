كل ما تريد معرفته عن قمر صناعي مصري من وكالة الفضاء المصرية

«كل ما تريد معرفته عن قمرصناعي مصري من وكالة الفضاء المصرية» جملة أصبحت محل بحث خلال الساعات الحالية، بعد أن كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة تصنيع مصر أول قمر صناعي مصر من قبل وكالة الفضاء المصرية، قائلا: «بالفعل هناك مشروع وطني بشأن تصنيع قمر صناعي مصر في الاستشعار عن بعد، تم تقديمه إلى الجهات المختصة للحصول على الموافقة والبدء في التصنيع، مشيرا إلى أن المخطط يأتي وفقا لاستراتيجية وكالة الفضاء المصرية».

قمر صناعي مصري من وكالة الفضاء المصرية مشروع مستقل بذاته

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عملية تصنيع قمر صناعي مصري من وكالة الفضاء المصرية يأتِ من فئة الأقمار التي تعمل في مجال الاستشعار عن بعد، مشيرا إلى أنه مشروع مستقل بذاته، وسيتم تجميعه بمركز تجميع الأقمار الصناعية بالوكالة في العاصمة الإدارية، منوها إلى أن التجميع سيكون 100% ، ولكن سيتم الاستعانة ببعض المكونات البسيطة في التصنيع، لافتا إلى أن هناك أكثر من ميزانية لتكلفة القمر سيتم اختيارها من قبل الجهات المنوطة والمسؤولة بذلك.

وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن وزن القمر سيكون حوالي 100 كيلو، وسيكون متخصص في الاستشعار عن بعد، وليس للاتصالات، مؤكدين أن هناك جاهزية تامة بالإمكانيات التنفيذ مباشرة، منوها إلى أن الانتهاء منه سيكون خلال عامين، مؤكدا أن هناك دراسات علمية وخطط تتعلق بالمشروعات البحثية الأقمار الصناعية سيتم تنفيذها خلال الفترات المقبلة.

وتابع، بأن الفترة المقبلة ستشهد وكالة الفضاء المصرية توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المختلفة مع عدد من الجهات المعنية داخل وخارج مصر بشأن توسيع قاعدة تصنيع الأقمار الصناعية، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة التوسع من نشر ثقافة الفضاء المصرية.