تفاصيل غرق أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية: اشتعلت بها النيران

غرقت أكبر سفينة تدريب تابعة للبحرية الإيرانية، أمس الثلاثاء، بالقرب من مدخل الخليج العربي، بعد اشتعال النيران فيها وفشل الجهود المبذولة ليل الأربعاء في إنقاذها.

وذكرت وكالة أنباء فارس، شبه الرسمية، نقلًا عن بيان للبحرية الإيرانية، أن حريقًا شب في سفينة تدريب تابعة لها بالقرب من مدخل الخليج العربي، لكن جميع أفرادها تمكنوا من مغادرتها بأمان.

وبعد فشل جهود إنقاذ السفينة أعلنت منطقة جاسك البحرية غرق السفينة خارك بالكامل، موضحة أن جهود الانقاذ باءت بالفشل.

وأوضحت عدة وكالات إيرانية شبه رسمية، أن «كاراخ» غرقت في وقت لاحق اليوم الأربعاء في خليج عمان بعد اشتعال النار فيها بظروف غامضة.

وأشارت إلى أن المياه بالقرب من ميناء جاسك الإيراني، على بعد حوالي 1270 كيلومترًا (790 ميلًا) جنوب شرق طهران، على خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز - المصب الضيق للخليج العربي، غمرت السفينة.

وبدأ الحريق نحو الساعة 2:25 صباحًا، فهمّ رجال الإطفاء إلى احتوائه، بعد اخراج كافة العاملين على متن السفينة العملاقة، دون نتيجة وفقا لقناة «العربية».

فيما أعلنت البحرية الإيرانية في بيان أن حريقًا شب في سفينة تدريب التابعة لها بالقرب من مدخل الخليج، لكن جميع أفرادها تمكنوا من النزول بأمان، دون أن تذكر أسباب الحريق الغامض.

وقالت المنطقة الثانية للبحرية الإيرانية في ميناء جاسك، إن سفينة «خارك» غرقت صباح اليوم الأربعاء في الميناء بعد فشل جميع المحاولات لإخماد الحريق وإنقاذها.

وأضافت: «تم إنقاذ جميع طاقم السفينة، لكن جهود عمليات إطفاء الحريق وإنقاذ السفينة التي استمرت 20 ساعة، فشلت، رغم استخدام كافة الإمكانيات ومرافق الإغاثة البحرية»، مشيرة إلى أنه «تم توظيف سفينة خارك العسكرية في مهام تدريبية لأكثر من 4 عقود».