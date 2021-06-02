حبس شاب قتل صديقه رميا بالرصاص في المقطم بسبب 3 ملايين جنيه

تسلمت النيابة العامة أمس، تقرير الصفة التشريحية المبدئي للمجني عليه «أبو الحمد. م. ع»، 42 سنة، مقيم بدائرة قسم المقطم، أنه بتشريح الجثمان تبين أن سبب الوفاة هو إصابه المجني عليه برصاصه في الصدر، من مسافة أقل من 3 أمتار، ما جعلها تتسبب في فتحتي دخول وخروج لقرب مسافة الإطلاق، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات.

التحقيقات: المجني عليه نصب على المتهم

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه أوهم المتهم بإنشاء مشروع تجاري سوف يحقق لهما ملايين الأرباح، ولم يتردد المتهم كثيرا فدفع المبلغ، وبعد مرور الوقت تفاجأ الأخير بأنه لا يوجد مشروع وتعرض للنصب، فتقابل مع المجني عليه وطالبه برد المبلغ.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه ظل يتهرب من رد مبلغ الـ3 ملايين جنيه، معللا أنه بدأ في الشروع عن طريق إرسال المبلغ إلى عدد من الشركات، ولا يوجد معه أي شيء من المبلغ لكي يرده له، وفي النهاية اتفقا الطرفين بتدخل العديد من أصدقاء الطرفين، بدفع المجني عليه للمتهم 300 ألف جنيه شهريا.

ولفتت التحقيقات، إلى أن المجني عليه لم يلتزم، ما دفع المتهم إلى التربص له ورصد تحركاته حاملا سلاحا ناريا، ويوم الواقعة تتبع المتهم خط سير المجني عليه وما أن شاهده حتى أطلق الرصاص عليه، ثم حمله في حقيبة سيارته، وبعد تجريدة من كل متعلقات حتي يصعب التعرف على جثته، ألقاه في صحراء المقطم، حتى شاهده أحد المواطنين، وأبلغ بالعثور على جثة.

العثور على جثة في صحراء المقطم

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا بالعثور على جثة مجهولة وفي حاله تعفن رمي لشاب بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة وحالة تعفن رمي لشاب في العقد الرابع من العمر.

وبالفحص لم يعثر على أية مستندات تدل على هويته، كما تبين إصابته بطلق ناري في الصدر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة، فيما كلفت المباحث بكشف هوية المجني عليه، واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة.

كشف هوية الجثة وضبط المتهم

وتشكل فريق بحث وبفحص بلاغات التغيب تبين وجود محضر تغيب باسم «أبو الحمد. م. ع»، 42 سنة، في وقت مقارب لارتكاب الواقعة، واستدعت أسرته، وبعرض الجثة عليهم تعرفوا عليها.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، بسبب خلافات مالية، وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة،.وحرر محضرا بالواقعة، وعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.