أبرزها شارع 9 والكورنيش.. اعتماد خطة تطوير حي المقطم

اعتمدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خطة تطوير شاملة لحى المقطم بهدف إحداث طفرة حضارية ونقلة نوعية لخدمة المواطنين بنطاق الحى، مؤكده أن المنطقة الجنوبية تسابق الزمن لاستعادة المظهر الجمالى والحضارى وتلبية احتياجات المواطنين والقضاء على مشكلات الطرق والمرافق واشغال الطريق و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأوضحت عبدالمنعم أنه تم مناقشة الخطة بحضور المستشار أيمن النحال المستشار القانونى لنائب المحافظ والعميد أحمد أبو بكر رئيس حى المقطم، والمهندس محمد صبرى مدير طرق حى المقطم وبعض الإدارات المعنية والتنفيذية بالمنطقة الجنوبية.

وأشارت نائب المحافظ إلى ضرورة الانجاز فى تنفيذ خطة تطوير المقطم وتذليل أى عقبات لتقليص الجدول الزمنى لتنفيذ الأعمال فى وقت وجيز، مشيرة إلى أن خطة التطوير تشمل عدة نقاط أبرزها:

- رفع كفاءة الطرق والشوارع والميادين بالمقطم - تطوير الحدائق وزيادة المساحة الخضراء بنطاق الحى

- إضافة اللمسات الجمالية لشوارع ومياديبن الحى

-القيام بأعمال رفع مساحى لحدائق الحى واعادة تصميمها للبدء فى تطويرها

-العمل على توفير مصدر مياه للحدائق وتوفير الإضاءه اللازمة لها

-العمل على استكمال تنفيذ مقترح تطوير شارع 9.

-رفع جميع الاشغالات والمخلفات بالشوارع والمياديين.

- تكثيف الحملات للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين لاستعادة المظهر الحضارى وتحقيق سيولة مرورية.

- تطويروتجميل الجزر الوسطى وتعديل ورفع كفاءة بعض الأرصفة.

-تطوير ورفع كفاءة مرفق الصرف الصحى وتجميل الميادين

-اختيار تصميم لتطوير شارع 9 من بين أكثر من عرض مقدم من شركات مختلفة.

-دراسة آليات توسعة الشارع عن طريق تصغير حجم الأرصفة الموجودة ويتم ذلك عن طريق الاستعانة بالإدارة العامة للمرور لتحديد الاتجاهات إلى جانب مراعاة تنظيف وتنظيم مداخل ومخارج الشوارع.

- دراسة كيفية الاستفادة من المساحات الفضاء لاستغلالها كحدائق وساحات انتظار.

-التطوير يشمل المياديين ومنهم ميدانى رياض و النافورة.

- تشجيع المشاركة المجتمعية من خلال مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ خطة التطوير بالتعاون مع الحى.

-التواصل مع السياحة لتطوير كورنيش المقطم وإعادة استغلاله سياحيا.