وفد إعلامي لرئيس الجمهورية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في الشرقية

أجرى الوفد الإعلامي لرئيس الجمهورية زيارة تفقدية لمحافظة الشرقية، في إطار متابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بنطاق الـ 41 قرية بمركز الحسينية، وذلك بمرافقة دكتور أحمد عبد المعطي - نائب محافظ الشرقية، وأعضاء الفريق الميداني لمؤسسة «حياة كريمة» بالشرقية.

وضم الوفد الميداني لمؤسسة حياة كريمة في الشرقية، كل من:

سعيد عباس - منسق المحافظة.

- آية إسماعيل - مسؤول ميداني بالمحافظة.

- رئيس المدينة سامي معجل.

شملت الزيارة مركز شباب بقرية ملكين الذي سيتم عمل إحلال وتجديد به، ثم إلى الجمعية الزراعية لقرية سماكين غرب ونقطة الإسعاف الخاصة بالقرية، ثم مبنى الوحدة الصحية بقرية ملكين والتي سيتم إنشاؤها وفقا والخطة الحالية للمبادرة، والمرور على أعمال خط المياه بقرية سماكين غرب.

وتوجه فريق حياة كريمة إلى رافع الصرف الصحي الخاص بسماكين غرب، ثم موقع إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعي ونقطة الإسعاف الخاص به.

وعقد الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، اجتماعا مع الفريق الميداني لمؤسسة «حياة كريمة» بالمحافظة، وجرى عرض نسب التنفيذ والاتفاق على عمل جولات ميدانية الفترة المقبلة لمتابعة المشروعات والتواصل مع المواطنين بصورة مباشرة، فضلا عن استمرار أعمال البناء بمجمع خدمات قرية قهبونة.

ويستكمل المشروع القومي «حياة كريمة» بمحافظة الشرقية أعماله بالوحدة المحلية بقرية سعود بمركز الحسينية، حيث تم البدء في أعمال الحفر لإنشاء مجمع الخدمات بالقرية، أما بالنسبة للوحدة المحلية بقرية سماكين الغرب، فلا تزال الأعمال جارية لإنشاء محطة الصرف الصحي بالقرية، بينما تستكمل الوحدة المحلية لشهداء بحر البقر إنشاء مجمع الخدمات بالقرية.

الحسينية أكبر مراكز الشرقية.. تضم 41 قرية و740 كفرا

وقال الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية، إن مركز الحسينية يدخل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، إذ يعد من أكبر المراكز بالشرقية بنسبة 31% من مساحتها، ويضم 10 وحدات محلية بواقع 41 قرية و740 تابعًا وكفرًا، ويبلغ عدد سكانه أكثر من 800 ألف نسمة، ما يجعله من أهم المراكز التي تدخل ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لافتًا إلى وضع الاحتياجات الخاصة بالمركز والخطة في بداية العام، حيث تضم الخطة عدة محاور من الخدمات مثل التعليم والصحة والغاز والصرف والمياه.