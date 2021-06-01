منها «حياة كريمة».. مشروعات بـ75 مليار غيرت وجه الوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة شهدت مؤخراً تنفيذ مشروعات بتكلفة بلغت حوالي 75 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإنشاء جامعة في المحافظة، ستكون بها أقسام في الطب والصيدلة والزراعة والصناعة، كما أن هناك أيضاً 27 قرية بدأت في تنفيذ مشروعات بها، ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها رئيس الجمهورية.

مشروعات حياة كريمة

وأضاف «الزملوط»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنهم بدأوا في مشروعات الصرف الصحي، والمجمعات الخدمية، والمدارس، ومستشفى، وخلال سنة سيتم تنفيذ هذه المشروعات، مشيراً إلى أنهم لديهم مشكلة في عدد الأطباء، ويرغبون في تشغيل كلية الطب في المحافظة لتوفير الخدمة الطبية الجيدة، مشدداً على أن المحافظة أقل إصابة بفيروس كورونا، وبعض القرى لم يصاب أي منها بالفيروس.

شبكة الطرق

وكشف محافظ الوادي الجديد أن المحافظة شهدت العديد من المشروعات غيرت وجه المحافظة، حيث إنهم أنشأوا شبكة طرق لربط المحافظة داخليا، وخارجيا مع المحافظات الأخرى، مثل الجيزة، بحوالي 1650 كيلومتراً، بتكلفة قدرها 30 مليار جنيه.

تحسين البنية التحتية والاتصالات

وتابع أنه تم تركيب 35 برجا للاتصالات لتحسين البنية التحتية في مجال الاتصالات، موضحا أنهم قبل 2016 كانوا يعانون حتى من الهاتف الأرضي، كما عملوا أيضا على تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية في مجال الكهرباء، وأنشأوا خط ربط من أسوان والعوينات، والداخلة مع المحافظة، إضافة إلى أنهم بدأوا في استخدام الطاقة النظيفة في مثل الطاقة الشمسية.

مجمع للمصالح الحكومية

وشدد على أنهم بدأوا في تنفيذ مجمعا للمصالح الحكومية، سيجمع كل الهيئات والمصالح التي تهم المواطن، 270 ألف ونصيب الفرد 3 كيلومترات في المساحة، ويعملون على إحياء خط سكة حديد طوله حوالي 620 كيلومترًا، إضافة إلى العمل على مشروع زراعة 2.5 نخلة جديدة لإنتاج التمور، إضافة لـ2.5 مليون نخلة موجودة بالفعل، كما أنهم سيطلقون قريبا مبادرة لإنتاج الحرير بداية من زراعة شجر التوت إلى تصنيع السجاد.

توافد المستثمرين

ولفت إلى أنه بعد الزيارات التي أجراها الرئيس بدأ المستثمرون في التوافد على المحافظة، وطلب أحدهم 20 ألف فدان، مشددا على أن المياه شديدة العذوبة، وإنتاجية القمح مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن إنتاج هذا العام كان حوالي 260 ألف طن.