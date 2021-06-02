وزير النقل: تذكرة موحدة للمترو والمونوريل والقطار الكهربائي خلال شهور

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تطبيق نظام التذكرة الموحدة لاستقلال مترو الأنفاق والقطار الكهربائي والمونوريل، خلال الشهور القليلة المقبلة، مؤكدا أنّ العمل يسير بخطوات ثابتة في تنفيذ مشروعي القطار الكهربائي (عدلي منصور - العاصمة الإدارية الجديدة)، ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر، حيث يوفر سعر التذكرة الموحدة الجهد على الركاب، كما أنّ تطبيق التذكرة الموحدة، في وسائل المواصلات الحديثة، سيقضي بشكل نهائي على التهرب من دفع قيمة التذكرة، بعد ربط تذاكر المترو بتذاكر القطار الكهربائي، ثم ربطهما مستقبلا بتذاكر المونوريل الذي يتم تنفيذه، إضافة إلى الربط مع تذاكر أوتوبيسات النقل العام ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات

وأضاف وزير النقل لـ«الوطن»، أنّ الهدف من تنفيذ مشروع التذكرة الواحدة، التخفيف على المواطن وعدم الانتظار كثيرا أمام شبابيك التذاكر، حيث تشكل التذكرة الموحدة خدمة مميزة للركاب في مجال المواصلات بمصر، مؤكدا أنّ الوزارة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ مشروعات التحديث والتطوير في جميع مجالاتها، وسط تحديات وصعوبات فيروس كورونا.

وتابع أنّ القطار الكهربائي (عدلي منصور - العاصمة الإدارية الجديدة)، سيتم تشغيله رسميا أمام الركاب خلال أكتوبر المقبل، وتحديدا مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم.

وأشار كامل الوزير، إلى أنّ التذكرة الموحدة سيتم تطبيقها في جميع وسائل المواصلات الحديثة، مؤكدا أنّه شدد على جميع العاملين الموجودين في أماكن تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل، بارتداء الكمامات الطبية أثناء العمل وعدم نزعها، للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه، منوها بأنّ كورونا لم يؤثر على استكمال مشروعاتنا القومية.

وأردف وزير النقل، أنّه سيتم وقف جميع قطارات السكة الحديد القديمة عن العمل مع مطلع ديسمبر المقبل، لافتا إلى أنّ قطارات السكة الحديد تقل يوميا نحو مليون راكب على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشدداً على ضرورة عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.