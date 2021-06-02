«العربية مصر» تطلق 3 وجهات داخلية جديدة وتأشيرة مخفضة لأبوظبي

أعلنت شركة «العربية مصر» إطلاق 3 وجهات داخلية جديدة تربط بين مدن شرم الشيخ، والقاهرة، والإسكندرية، والغردقة، والقاهرة، ابتداءً من 2 يوليو المقبل.

وتتمتع هذه الوجهات بتنوع طبيعي خلاب، وتمكّن الزوار من خوض التجارب المتنوعة، بدءً من المعالم البحرية والتاريخية المميزة والطبيعة المتنوعة.

وأوضحت الشركة، أنه يمكن للمسافرين الاستمتاع برحلاتها الدولية وربطها بالوجهات الداخلية لاكتشاف أفضل المواقع والمدن في مصر.

ومنذ تفشي وباء «كوفيد - 19»، حرصت «العربية للطيران» على تحديث تجربة العملاء، لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية، حيث تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر.

وتحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

مبادرة لتسهيل الحصول على تأشيرة سياحية للمسافرين من مصر وجورجيا وأرمينيا

كانت «ويز إير أبوظبي»، أحدث شركات الطيران الوطنية بدولة الإمارات العربية ، كشفت عن أحدث مبادراتها لتسهيل عملية الحصول على تأشيرة السياحية للمسافرين من مصر وجورجيا وأرمينيا وإسرائيل إلى إمارة أبوظبي .

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع موقع «إيرلاين ويب سيرفيسز»، لتتيح «ويز إير أبوظبي» للمسافرين إلى أبوظبي التقدّم بطلب الحصول على تأشيرة لمدة 30 أو 90 يوماً بكل سهولة وبسعرٍ مخفّض.

إعفاء القادمين من الدول المدرجة بالقائمة من العزل الإجباري عند زيارتهم أبوظبي

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الإعلان عن «القائمة الخضراء» المحدّثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيُعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم أبوظبي، فضلاً عن تغيير أبوظبي لإجراءاتها الخاصة بالمسافرين الحاصلين على اللقاح، وخططها لتعليق قيود الحجر الصحي الخاص بـ«كوفيد- 19» المفروضة على المسافرين من أنحاء العالم، باستثناء بعض الدول، اعتباراً من 1 يوليو وتوسيع قائمة الدول الخضراء.