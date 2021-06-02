أستاذ فيروسات: رصد أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور دليل على وعي عالمي

علّق الدكتور محمد خليفة أستاذ الفيروسات بمعهد الصحة الحيوانية، على ظهور أول إصابة بشرية في العالم بمرض انفلونزا الطيور في الصين بسلالة «إتش 10 إن 3»، مؤكدًا أنّ هناك وعي عالمي برصد أي مرض جديد، ما يمنح المواطنين رسالة طمأنة وتوعية لا التخويف: «الحذر مطلوب على غرار ما حدث في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره مثل غسل اليدين وارتداء الكمامة والحصول على تغذية سليمة، فالعلم أثبت أنّ كل 5 أمراض يجرى تسجيلها منها 3 أمراض مصدرها حيواني، وهناك أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان، ونسبة الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان لا تقل عن 75%».

وأضاف خليفة في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «ما يحدث في الفترة الأخيرة يؤكد أنّ العلم يتقدم فيكتشف أمورا لم نكن نعلمها، ومنذ قديم الأزل توجد هذه الأمراض لكنها تُكتشف الآن».

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، في بيان لها، سلبية عينة بؤرة أنفلونزا الطيور في قرية «البرانية»، التابعة لمركز أشمون، عكس ما ذكرته المديرية، في بيان سابق عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بإيجابية العينة، بعد نفوق جميع طيور النعام، التي كان أحد المواطنين يربيها أعلى منزله بالقرية.