تحصين 58 ألف طائر ضد "أنفلونزا الطيور" بالشرقية

قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة ووقايتها من الأمراض و العمل على زيادة إنتاجيتها.

وأكد "غراب" على أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية و بأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود و توفير كافة أوجه الدعم و الرعاية البيطرية للطيور لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جهته أوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بتحصين 58 ألف و670 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والمرور على 860 منزل بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، خلال شهر سبتمبر 2020 للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.

وأضاف مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ4 آلاف و881 رأس ماشية، وإجراء التلقيح الأصطناعي لـ545 رأس، في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المحلية، بالتهحين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية والعمل على تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المحلية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.