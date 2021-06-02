5 خطوات للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

الحصول على شقة مناسبة، حلم كثير من الشباب، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات في مصر، وأعلنت رئاسة الجمهورية مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، بالتقسيط على 30 عاما، والتي يتوقع أن تظهر ملامحها النهائية خلال الفترة المقبلة، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها في مجال الخدمات الحكومية والمصرفية، الخطوات والشروط الواجب توافرها في الوحدات السكنية، حتى يمكن الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

خطوات الحصول على شقة بمبادرة التمويل العقاري

1. وفق البيانات المعلنة حتى الآن، فمن يرغب في الحصول على التمويل العقاري عليه التوجه لجهة التمويل، ومعه المستندات الدالة على الوحدة التي يرغب فيها.

2. يجري بعدها البنك دراسة لملف المتقدم ويتأكد من أنّ الوحدة متوافقة مع شروط المبادرة، كما تجري معاينة الوحدة للتأكد من ذلك.

3. بعد الحصول على موافقة جهة التمويل على القرض، يجري تنظيم قيمة الأقساط وطرق التحصيل.

4. يجري سداد نسبة المقدم وتقدر بنحو 20% لجهة التمويل سواء كان بنكا أو شركة تمويل عقاري، ويجري تقسيط باقي الـ80% من ثمن الشقة على مدة التمويل.

5. يسدد البنك ثمن الشقة بالكامل لمالك الوحدة الأساسي.

شروط مبادرة التمويل العقاري

الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري يكون أولا بتوفير الوحدة السكنية، ثم التوجه إلى المؤسسات المصرفية للحصول على التمويل أو قرض التمويل العقاري.

إذا كنت من محدودي الدخل فالوحدة السكنية يجب ألا يزيد سعرها عن 350 ألف جنيه، أما إذا كنت من متوسطي الدخل فلن يزيد التمويل عن مليون جنيه.

شروط دخول الوحدة في مبادرة التمويل العقاري

وحتى تتمكن من الحصول على التمويل، يجب أن تتوفر بعض الشروط في الوحدة المقدم عليها، ومنها:

- أن يكون العقار مسجلا في الشهر العقاري أو على الأقل أن تكون الوحدة قابلة للتسجيل.

- أن تكون الوحدة حاصلة على رخصة البناء.

- أن تكون الوحدة كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للمعيشة.

- الوحدة ليست مسجلة كمخالفة بناء أو عليها مخالفات قانونية.