أورمان كفر الشيخ: تعريش أسقف وتوصيل مياه وكهرباء لـ 575 منزلا

نجحت جمعية الأورمان في تسقيف 320 منزلا بمحافظة كفر الشيخ، وتوصيل وصلات مياه شرب نقية لـ 162 منزلا، كما تم توصيل كهرباء لـ93 منزلا، بالإضافة إلى ضخ مشاريع تنموية وخدمات طبية بالقرى الأكثر احتياجًا بكفرالشيخ، ضمن مشروع الأورمان الرائد فى إغاثة وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجاً.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تسعى لتقديم كافة الدعم والعون لأبناء أسوان في القرى والنجوع وخاصة القرى التي ينفذ فيها البرنامج الرئاسي «حياة كريمة»، والتى وجه الرئيس للاهتمام بتنميتها، وأن الجمعية تعمل على رصد الاحتياجات فى القرى المستهدفة والتى يأتى على رأسها المنازل المتهالكة والتى يتم إعمارها .

وأوضح «شعبان»، أن البيت الواحد يتم عمل فيه الترميم والتعريش والتسقيف، بحيث يتم تسليم الأسرة منزل متكامل مكون من غرفة وصالة ومطبخ وحمام به جميع توصيلات المياه والكهرباء والدهانات والاجهزة الكهربائية والاثاث المنزلى.

وأشار إلى أن الأورمان فى محافظة كفرالشيخ تقوم بتوزيع المشاريع التنموية، بما يتناسب مع طبيعة القرى وفى الاغلب تكون بتوزيع رؤس ماشية، يصرف لها تأمين غذائى شهر يضمن عودة دخلها صافى الاسرة المستفيدة حيث الى الان تم تسليم 2558 راس ماشية، كما تم تسليم 3857 مشروع بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة .

وأضاف أن المجال الطبي ومن خلال مشروع مكافحة العمى شهد إجراء 11 ألف و300عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة كفرالشيخ، ولمرضى القلب نفذت الجمعية 2387 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين.

الجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الأن في إجراء 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين، وتوقيع الكشف الطبي على 932,729 مريض، واجراء 208,987 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127,186 نظارة طبية لغير القادرين.