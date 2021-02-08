«أورمان» كفر الشيخ تدشن مبادرة لـ«تسقيف المنازل وتركيب أبواب وشبابيك»

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه سيتم تدشين مبادرة إنسانية لتسقيف أكبر عدد من المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجًا، وهي مبادرة «خير بالتقسيط»، بكفر الشيخ، التي تضمن توفير مساكن مناسبة وحياة آدمية لهم.

إعادة إعمار 640 منزلا بكفر الشيخ

وأوضح شعبان، أن مكتب مشروعات الأورمان بكفرالشيخ نجح في إعادة إعمار وتعريش (640) منزلا فى قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا أن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وأشار شعبان، إلى أنه يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع لتعريش الأسقف بمبلغ 1500 جنيه شهريًا، ولتركيب الأبواب والشبابيك بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وذلك على أقساط ممتدة لمده 10 شهور، أو بسهم تركيب الأبواب والشبابيك بـ250 جنيها، وبسهم تسقيف البيوت بـ500 جنيها.

ولفت إلى أن مبادرة «خير بالتقسيط» هي مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان، التي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

يذكر أنه منذ انطلاق مشروعها (مشروع أكفل قرية فقيرة) ساهمت جمعية الأورمان في إعادة إعمار 32 ألف منزل، وتعريش أسقف (20186) منزل بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.