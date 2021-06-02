رئيس الوزراء يُحذر: غلق أي مقهى يقدم الشيشة للمواطنين

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين، إلى الحرص على التسجيل للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا في أسرع وقت، كما وجّه بتكثيف العمل في مراكز التطعيم لحصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على اللقاح، حيث تحرص الدولة على التوسع في مراكز تقديم خدمات التطعيم للمواطنين في أنحاء الجمهورية، ورفع قدرتها لاستيعاب المزيد من المواطنين الراغبين في تحصين أنفسهم وحماية المجتمع بكل إيجابية من خطر فيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، المضي في تطبيق القرارات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا التي بدأ سريانها منذ أمس بمنتهى الحسم، كونها تستهدف الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، مؤكدا تطبيق الغرامات وقرارات الغلق المقررة على الفور، بحق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، التي لا تلتزم بمواعيد الغلق الجديدة أو الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند استقبال الجمهور، وأبرزها منع تقديم الشيشة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية من جانب المواطنين، باعتبارها الضمانة الرئيسية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا والحد من انتشارها، مؤكدا أنّ حفاظ الفرد على صحته يحمي أسرته والمجتمع ككل.