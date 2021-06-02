عاجل.. الصحة تعلن خطة منع انتشار كورونا خلال الامتحانات

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قبل قليل، خطة الوزارة للتعامل مع الامتحانات في المراحل التعليمية المختلفة في ظل جائحة كورونان حيث أشارت إلى أنّ الخطة تستهدف منع انتشار فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية من خلال الاكتشاف المبكر والعزل الفوري للحالات المشتبه بها لحين التأكيد أو إنكار الإصابة وتقديم العلاج المناسب، والحد من تسرب انتشار فيروس كورونا من المنشآت التعليمية إلى المجتمع المحيط والعكس صحيح، كما تستهدف الخطة إعداد وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتشار هذا المرض داخل المنشآت التعليمية، وتحقيق درجة عالية من الأمان أثناء الإمتحانات خلال الفترة القادمة.

وتناولت الوزيرة تدابير الوقاية من فيروس كورونا أثناء الامتحانات، ومنها الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الصحية الوقائية، والتي تتضمن توفير إرشادات الوقاية وطرق نقل العدوى وأعراض الاشتباه، وتكليف زائرة صحية بكل لجنة، ومتابعة الطلاب المشتبه في إصابتهم طوال فترة الامتحان، إلى جانب الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التعليمية والجامعية، والتي تتضمن متابعة التزام مراقبي اللجان بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من وجود المسافات البينية المشار إليها بين أماكن جلوس الطلاب، ومتابعة إجراءات تهيئة قاعات الامتحانات لضمان تطبيق سبل الوقاية والمكافحة.

ولفتت الوزيرة إلى أنّه حال الاشتباه بإصابة أحد الطلاب يتم التحويل لأقرب مستشفى لتقييم الحالة وتشخيصها حسب تعريف الحالة، ثم وصف العلاج اللازم وفق بروتوكول وزارة الصحة المعتمد، وإبلاغ الدائرة الصحية / المنطقة الطبية بالحالة المشتبه بها، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ومتابعة الحالة ومسارها، فضلاً عن إبلاغ الإدارة التعليمية / الجامعية لتسجيل الحالة حسب تعليمات وزارة الصحة والسكان.