لماذا تنفرد الوزارة بتحليل الـPCR؟.. 10 تصريحات جديدة من «الصحة»

حلت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، ضيفة على برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، حيث تحدثت عن معامل وزارة الصحة، وبعض القضايا الطبية التي تشغل بال المصريين في الفترة الأخيرة.

وترصد «الوطن» أهم تصريحات «الجندي» في هذا اللقاء، وهي كالتالي:

1- الوزارة استعدت منذ فترة لمواجهة مرض الفطر الأسود، ومستعدون لإجراء تحاليل الفطر الأسود، ولدينا أكبر الأجهزة في المعامل المركزية، وهو مرض قديم، وليس حديث كما يروج البعض.

2- نسبة دقة الـPCR حوالي 70% فقط، وهناك 30% لعدم الإصابة، وجميع هذه الاختبارات تحتاج إلى متخصصين لتفسير نتائجها.

3- لن يتم توفير اختبارات فحص كورونا السريعة في الصيدليات حاليا، ولكن ربما في مرحلة لاحقة.

4- فيروس كورونا قد يستمر لخمس أو ست سنوات، ويدرسون مسألة الحصول على مقابل مادي لفحص الـPCR.

5- الفئة الوحيدة التي تدفع مقابلا ماديا لهذا التحليل هم المسافرون للخارج، حيث إنهم يحتاجونه للعمل.

6- «السبب الأساسي في عدم السماح بإجراء تحاليل PCR إلا لوزارة الصحة، هو التقصي وراء الحالات الإيجابية، لكن مفيش أي معمل واخد تصريح رسمي من وزارة الصحة لإجراء التحاليل، وكل الجامعات بتعمل التحاليل».

7- «إحنا المعتمدين، وهذا يعني أن هناك تتويجا للعمل منذ الحصول على العينة، إلى إصدار الشهادة، وهناك جهة دولية اختبرونا أكثر من مرة، ووجدوا هناك جودة في الأداء، وقدرنا ناخد الاعتماد».

8- هناك 60 معملًا في كل ربوع مصر، يعملون بنفس كفاءة المعامل المركزية.

9- علقت على إعلان اللجنة الوطنية للصحة الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بشرية بسلالة «H10 N3» من إنفلونزا الطيور، لدى رجل يبلغ من العمر 41 عاما، إنهم يتواصلون في مثل هذه الحالات مع منظمة الصحة العالمية، ويحصلون منها على الكواشف الحديثة التي تساعد في اكتشاف المرض.

10- اشترينا أجهزة حديثة جدا، ولدينا القدرة على إصدار تقارير تتابع جيني، باستخدام الأجهزة الحديثة.