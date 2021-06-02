عاجل.. الصحة تعلن تزويد 179 مركزا لتطعيمات السفر الدولي بلقاح كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، عن تزويد 179 مركز لقاحات خاصة بأغراض السفر الدولي على مستوى الجمهورية بلقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، أنّ تلك المراكز تتولي تطعيم المسافرين باللقاحات المضادة لأمراض عدة بينها الملاريا، وجرى تزويدها باللقاحات المضادة لكورونا، لافتة إلى أنّ الغرض من تزويد تلك المراكز بلقاحات كورونا، هدفه التيسير على المواطنين الراغبين في السفر.

وتناولت وزيرة الصحة جهود التوسع في أماكن تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، والتي وصلت حتى الآن إلى 408 مراكز، مشيرة إلى أنّ جهود التوسع تضمنت فتح التطعيم لغير القادرين على الحركة من خلال التواصل مع رقم "15335"، وذلك بالتعاون مع هيئة الإسعاف، إلى جانب فتح التطعيم لدور المسنين، والتنسيق والتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، لحصول المشاركين في عملية الامتحانات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وكذا تطعيم أصحاب المعاشات بالعيادات المتنقلة أمام مقار التأمينات والمعاشات، فضلا عن جهود التوسع في حصول العاملين بالجهات الحكومية والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وكذا المحافظات السياحية.