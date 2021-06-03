أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 3-6-2021 في مصر

تهتم ربات البيوت بمعرفة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي، لأهميتها في كل بيت، وتختلف الأسعار بين الحين الآخر والأخر، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق، اليوم الخميس 3 يونيو الحالي وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الخيار

سجل سعر كيلو الخيار البلدي 5 جنيهات.

سعر الفاصوليا

وتراوح سعر الفاصوليا اليوم من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه للكيلو.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم اليوم الأبيض 20 جنيهًا، فيما سجّل الثوم الأحمر 25 جنيهًا.

سعر البطاطس

وبدأ سعر البطاطس في الأسواق اليوم من 1.5 جنيه وصولًا إلى 3 جنيهات.

سعر البامية

واختلف سعر البامية اليوم بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الكوسة

وترواح سعر كيلو الكوسة من 2 إلى 4 جنيهات.

سعر الجزر

وتراوح سعر الجزر بالأسواق بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الرومي

كما سجل سعر الفلفل الرومي البلدي والحامي 6.5 جنيه.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الكيلو من الفلفل ألوان بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم نحو 5 جنيهات، فيما تراوحت سعر رابطة الخس (3 كيلو) بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البسلة

وتراوح سعر البسلة اليوم بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

سعر القلقاس

وتراوح سعر كيلو القلقاس من 3 إلى 4 جنيهات.

سعر البصل

كما تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق من 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الطماطم

وتراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سعر السبانخ

تراوح سعر كيلو السبانخ من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الباذنجان

وسجل سعر كيلو الباذنجان الرومي 5 جنيهات، والباذنجان العروس سجل 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الرمان

تراوح سعر الرمان بين 4 و6 جنيهات.

سعر البرتقال

ويتراوح البرتقال أبو سرة بين 4 إلى 7 جنيهات، والبرتقال الصيفي من 2 إلى 4 جنيهات، ويتراوح اليوسفي ما بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو.

سعر البطيخ

ويتراوح سعر البطيخ اليوم بين 30 و50 جنيها.

سعر الخوخ

وسجل سعر الكيلو جرام من الخوخ 10 جنيهات.

سعر المشمش

وسجّل سعر كيلو المشمش 15 جنيهًا.

سعر الموز

وتراوح سعر كيلو الموز اليوم في الأسواق بين 8 جنيها إلى 10 جنيهات.

سعر الفراولة

ويتراوح سعر كيلو الفراولة بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الكانتلوب

ويتراوح سعر الكانتلوب بين 2.5 و 4.5 جنيه.