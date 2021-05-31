أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 31-5-2021 في مصر

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار الخضروات والفاكهة، في الأسواق، بشكل مستمر، لأهميتها في كل بيت، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين الموافق 31 مايو الجاري، في السوق المصرية، التي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم نحو 5 جنيهات.

سعر الفاصوليا

وسجل سعر الفاصوليا اليوم نحو 10 جنيهات للكيلو.

سعر الثوم

تراوح سعر الثوم اليوم بين 21 و30 جنيهًا.

سعر البطاطس

وسجل سعر البطاطس في الأسواق اليوم من 1.5 جنيه وصولا إلى 3 جنيهات.

سعر البامية

واختلف سعر البامية اليوم بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الكوسة

واستقر سعر الكوسة اليوم عند 6 جنيهات.

سعر الجزر

وتراوح سعر الجزر بالأسواق بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الكيلو من الفلفل ألوان بين 15 جنيهًا إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر البسلة

وتراوح سعر البسلة اليوم بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

سعر البصل

كما تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق من 1.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الطماطم

وتراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم بين 2 و6 جنيهات للكيلو.

سعر السبانخ

ووصل سعر السبانخ اليوم إلى 5 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم بين 30 و50 جنيها.

سعر الخوخ

وسجل سعر الكيلو جرام من الخوخ ما بين 5 إلى 20 جنيهًا.

سعر الموز

وسجل سعر كيلو الموز اليوم في الأسواق بين 12 جنيها إلى 15 جنيها.

سعر الفراولة

وسجل سعر كيلو الفراولة نحو 10 جنيهات.

سعر الرمان

كما تراوح سعر الرمان بين 5 و10 جنيهات.

سعر البرتقال

وسجل سعر البرتقال اليوم 5 جنيهات للكيلو.