المحاجر تعلن تدشين «الاتحاد الأفريقي للمحاجر والرخام» الأسبوع المقبل

يعقد مجلس إدارة شعبة المحاجر والرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعا الأسبوع المقبل، برئاسة محمد عارف، للإعلان عن تأسيس «الاتحاد الأفريقي للمحاجر والرخام»، الذي يهدف إلى تجميع كل الدول الأفريقية تحت مظلة واحدة لتبادل الخبرات.

وقال «عارف» في بيان صحفي اليوم، إن الاتحاد الجديد يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، والتركيز على التصدير لأسواق القارة الأفريقية.

وأضاف رئيس الشعبة، أن هدف الاتحاد الأفريقي للمحاجر والرخام، دعم الدول الأفريقية لبعضهم البعض، ودراسة الأنواع والاسعار واحتياجات كل دولة في قطاع صناعة الرخام والجرانيت، مشيرا إلى أن مقر الاتحاد سيكون في مصر.

وأكد محمد عارف، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حجم الصادرات المصرية إلى أسواق بأفريقيا، لا سيما في ظل اتجاه الدولة المصرية إلى فتح أسواق جديدة فيها.

ولفت رئيس الشعبة، إلى أنه تم الاتفاق على زيادة دعم تكلفة الشحن إلى السوق الأفريقي لتصل إلى 80% مقابل 50%، في البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الأمر الذي سيساهم في زيادة الصادرات المصرية لأفريقيا، باعتبار أن السوق الأفريقية نافذة رئيسية لصادرات مصر.

وتولي مصر اهتمامها حول اهتمامات ومتطلبات الدخول للأسواق الأفريقية من خلال تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، الذي يستهدف زيادة الفرص التصديرية للشركات المصرية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التصديرية الكبيرة بدول القارة الأفريقية.

وأشار محمد عارف، إلى أنه وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، قفز حجم صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال شهري يناير وفبراير 2021 بنسبة 57%، لتصل إلى 49 مليون دولار، في مقابل 31 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2020.