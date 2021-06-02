افتتاح محطة رفع الصرف الصحي بقرية «الصفيرة» بالجيزة

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محطة رفع الصرف الصحى بقرية الصفيرة بمركز ومدينة أوسيم، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحى فى كافة القرى المحرومة .

وأوضح محافظ الجيزة في بيان صادر عن المحافظة، اليوم، أن المشروع بطاقة تصميمية تصل إلى 19 ألف م٣/يوم، لخدمة حوالي 8 آلاف نسمة من أهالي قرية الصفيرة وبتكلفة إجمالية تبلغ 95 مليون جنيه، مقام على مساحة 500م 2 وبشبكة انحدار بطول 30 كم وخط طرد قطر 560 مم بطول 2,2 كيلو ومزودة بعدد 4 طلبات غاطسة وعدد 6 طفيات حريق ومنظومة حريق ذاتي .

ولفت إلى الانتهاء من أكثر من حوالي 97 % من شبكات الصرف الصحي بمنطقة الصفيرة بأوسيم موجها إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين للاستفادة من الخدمة في أسرع وقت ممكن .

كما أكد محافظ الجيزة أن مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها ساهمت بشكل كبير فى رفع نسبة تغطية الخدمة بالقري المحرومة لافتًا إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية أم خنان بالحوامدية لخدمة أهالي القرية وخلال فترة وجيزة سوف يتم إدخال خدمة الصرف الصحى بمركز الواحات البحرية .

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من العديد من المشروعات المتعثرة بمراكز المحافظة منها محطات الصرف بمراكز العياط والصف وأطفيح ومحطة معالجة أبو رجوان بمركز البدرشين .

رافق المحافظ خلال الافتتاح إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمهندس محمد عبد العظيم المشرف العام علي مشروعات الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء مجلس النواب عن دائرة اوسيم والوراق والقيادات التنفيذية بالمحافظة .