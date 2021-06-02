4 تطبيقات تساعدك على استعادة الصور المحذوفة على الحاسب

يوجد الكثير من التطبيقات التي يمكنك استخدامها في استرجاع الصور المحذوفة على الحاسب، وهي تتشابه في طريقة عملها ولكن الاختلاف يكون في واجهة المستخدم وجودة استعادة الصور، ويعتبر تخزين الصور أحد أهم مميزات الحاسب، ولذلك يسعى الكثيرون لزيادة مساحة تخزين أجهزتهم، ولكن عندما تفقد هذه الصور بشكل الخطأ يصبح الأمر مزعجًا، لذا تستعرض «الوطن» في هذا الصدد، تطبيقات استرجاع الصور المحذوفة على الحاسب، وذلك وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

تطبيق Stellar Photo Recovery

ويعتبر أحد أفضل التطبيقات المجانية التي يمكنك استخدامها على الحاسب، حيث تقدم واجهة سهلة الاستخدام، وإضافة إلى ذلك فهي تعمل على استرجاع جميع الملفات المحذوفة مهما كان نوعها، وهي تحافظ على أسماء الملفات الأصلية عند استرجاعها.

ويعمل التطبيقات مع مساحات التخزين حتى 2 تيرابايت، ويسمح لك التطبيق بفحص قرص معين من اختيارك.

تطبيق Easy Digital Photo Recovery

ويتميز هذا التطبيق بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، ويستطيع التطبيق استعادة جميع تنسيقات الصور، كما يمكن فحص الأقراص جميعًا بشكل سريع، وتستطيع معاينة الصور قبل استرجاعها.

ويدعم التطبيق الكثير من اللغات المختلفة مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية أيضًا.

تطبيق Recuva

وجرى تصميم هذه الأداة خصيصًا لتتمكن من استرجاع الصور المحذوفة بكامل جودتها، ويمكن للتطبيق استعادة الصور من الأقراص المحمولة أو الأقراص الصلبة، كما يستطيع استعادة الملفات مهما كان تنسيقها، واستعادة الصور بتنسيق Raw الخاص بالكاميرات الاحترافية.

ويأتي التطبيق ضمن مجموعة CCleaner المميزة والتي تقدم الكثير من التطبيقات لإدارة الحاسب وتسريعه، وتعمل الأداة بشكل سريع من أجل البحث عن الملفات المختلفة، ويأتي التطبيق في نسخة تجربة مجانية لفترة محدودة.

تطبيق PhotoRec

ويعتبر هذا التطبيق موجها إلى المستخدمين الذين لا يرغبون في تثبيت تطبيق ذو واجهة على حاسبهم، لأنه يأتي بنسخة تعمل من واجهة الأوامر مباشرةً، وتعمل هذه الأداة مع أكثر من 440 تنسيق ملف مختلف، وهي تعمل بشكل آمن يحافظ على ملفاتك وخصوصيتك، كما تعمل في الوضع الآمن لفحص الأقراص الخاصة بك لحمايتهم وحماية ملفاتك.